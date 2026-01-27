La prima udienza per la perizia sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi è stata convocata, su richiesta della figlia Evelina. I periti dovranno valutare il suo reale stato fisico e mentale, in un procedimento che mira a chiarire la situazione attuale. La valutazione si inserisce in un contesto di attenzione e rispetto, senza enfasi o sensazionalismi.

Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, ha definito “una piccola vittoria” l’udienza che ha dato il via alla perizia con cui dovranno essere stabilite legalmente le condizioni fisiche e mentali del padre. La donna aveva chiesto per l’ex parlamentare l’amministratore di sostegno, dopo alcuni ricoveri in ospedale e il peggioramento della sua salute. L’udienza per stabilire le condizioni di Sgarbi Nella giornata del 27 gennaio si è tenuta l’udienza conoscitiva per avviare la perizia sulle condizioni fisiche e mentali dell’ex parlamentare, critico d’arte e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi. I periti dovranno decretare se Sgarbi sia in possesso del pieno delle sue facoltà mentali, che secondo la legge potrebbero permettergli di rappresentarsi in maniera del tutto autonoma in atti importanti come la redazione del testamento, senza bisogno di un amministratore di sostegno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vittorio Sgarbi, i periti dovranno analizzare il suo reale stato di salute dopo le accuse della figlia Evelina

