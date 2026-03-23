La Roma torna a vincere nel momento in cui aveva più bisogno di farlo. L’1-0 interno contro il Lecce, deciso dalla rete di Robinio Vaz al 57’, non cambia soltanto l’umore dell’ambiente giallorosso, ma riapre in modo concreto il discorso per il quarto posto. Nello stesso fine settimana, infatti, la Juventus si è fermata sull’1-1 in casa contro il Sassuolo, con il rimpianto del rigore parato a Locatelli nel finale, mentre il Como ha travolto il Pisa 5-0 confermando di essere, oggi, la squadra che occupa la posizione più solida tra le tre coinvolte in questo segmento della corsa Champions. Il dato più interessante, guardando insieme questi risultati, è che la giornata non ha prodotto uno strappo definitivo ma ha ridisegnato le distanze. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Vittoria Roma, frenata Juve e manita Como: il calendario ora pesa sulla corsa Champions

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