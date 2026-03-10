Juventus Sky sulla corsa Champions Como più pericoloso della Roma

Negli studi di Sky si è analizzata la corsa alla qualificazione in Champions League della Juventus, con particolare attenzione alle squadre che si contendono i punti. È stato evidenziato come il Como di Fabregas sembri rappresentare una minaccia maggiore rispetto alla Roma, considerando le recenti prestazioni e i risultati delle squadre coinvolte. La discussione ha illustrato le sfide e le posizioni attuali delle squadre in lotta.

Negli studi di Sky si è parlato della Corsa Champions al Club e del pericolo rappresentato dal Como di Fabregas per la Juventus. Le parole riportate da TS Sulla corsa Champions: occhio al Como “Qual è la favorita tra Como, Roma e Juve per il quarto posto?” la domanda di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

