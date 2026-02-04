Netflix sta trattando con Chiara Ferragni per realizzare una docuserie sulla sua vita. L’indiscrezione circola da qualche giorno e sembra che le trattative siano ormai in fase avanzata. L’influencer e imprenditrice potrebbe presto avere una nuova serie, con un cachet molto alto, che racconterà il suo percorso tra lavoro, successo e vita privata. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Netflix sembra essere vicina a concludere un accordo con Chiara Ferragni per una docuserie sulla sua vita. Alla luce di questo, recenti indiscrezioni, riportano che Chiara Ferragni potrebbe essere la protagonista del prossimo documentario con il Pandoro Gate. Secondo il conduttore Domenico Marocchi, infatti, all’uscita dal Tribunale ci sarebbero state alcune telecamere non accreditate che hanno insospettito un po’ tutti. “Vi dico una piccola nota di colore: ormai ci conosciamo un po’ tutti, c’erano i giornalisti che fanno giudiziaria, tutti i telegiornali, tutte le testate, i giornali, le agenzie e a un certo punto sono arrivati pure i Carabinieri per fare dei controlli e hanno trovato delle persone con una telecamera che non erano una testata, non erano accreditati e per questo sono stati invitati a lasciare il corridoio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’indiscrezione su Chiara Ferragni, Netflix sta “pressando” l’influencer per una docuserie con cachet da “capogiro’

Approfondimenti su Chiara Ferragni

Netflix sta pensando di coinvolgere Chiara Ferragni in una nuova docuserie.

Chiara Ferragni aspetta ancora di firmare il contratto per la sua nuova docuserie su Netflix.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Chiara Ferragni

Argomenti discussi: Fedez e Giulia Honegger, cicogna in arrivo? L'indiscrezione sulla gravidanza; Fedez di nuovo papà? Giulia Honegger è incinta di un maschietto: torna l'indiscrezione sulla gravidanza; Riccardo Muti, la figlia Chiara: Mio padre non è altezzoso, mi ha sempre lasciato libera. Vivo in Francia ai piedi dei Pirenei; Emma: Stefano De Martino mi ha fatto ridere ma non ci tornerei. Non è la prima storia che finisce per corna.

Un cachet di primissimo piano: Chiara Ferragni corteggiata per la serie TV sul Pandoro Gate, l’indiscrezioneSecondo Chi, Chiara Ferragni sarebbe in trattativa con Netflix per la realizzazione di una docuserie che racconta il Pandoro Gate. donnaglamour.it

Netflix corteggia Chiara Ferragni per una docuserie sul Pandoro-gate: Per lei un cachet importanteDopo il proscioglimento per la vicenda del Pandoro-gate e la collaborazione sottoscritta con Guess, il rilancio di Chiara Ferragni potrebbe continuare attraverso una docuserie sulla sua vita in onda s ... tpi.it

Belén Rodriguez, Chiara Ferragni, Melissa Satta, Tommaso Zorzi: sono tanti i fan delle flebo di vitamine e dell’ozonoterapia in vena. Abbiamo chiesto a un'esperta di cosa di tratta e, soprattutto, quali sono i rischi - facebook.com facebook

Su Chiara Ferragni, la mia opinione x.com