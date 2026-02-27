Vittoria Ferragni gioca con gli stivali di mamma Chiara | Sono la signora tacca

Vittoria Ferragni è stata vista in un video mentre si divertiva a giocare con gli stivali di mamma Chiara, indossati durante la fashion week. Nel video, la bambina si è definita “la signora tacca”, suscitando sorriso tra chi ha notato il suo gesto. La scena è stata condivisa online, attirando l’attenzione dei follower della famiglia.

Vittoria Ferragni intravista in un dolcissimo video mentre gioca con gli stivali della fashion week di mamma Chiara e dichiara di essere "la signora tacca". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiara Ferragni accusata di truffa per il pandoro gate, oggi la sentenza: “Sono tranquilla”La Terza Sezione Penale di Milano pronuncerà oggi il verdetto per Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata per il caso pandoro Balocco e uova di...

Chiara Ferragni, la foto con mamma Marina dice tutto. E su Fedez: “Mi sono sentita abbandonata”Dopo due lunghi anni “molto duri”, sono lontani i tempi in cui non si parlava d’altro che della “caduta della casa Ferragnez”.

Discussioni sull' argomento Chiara Ferragni torna a mostrare Vittoria sui social: sulla neve non rinuncia al costume di Elsa; Chiara Ferragni, chi è l'ex moglie di Fedez?/ Dal loro amore sono nati i figli Vittoria e Leone.

Chiara Ferragni torna a mostrare Vittoria sui social: sulla neve non rinuncia al costume di ElsaChiara Ferragni è tornata a mostrare la figlia Vittoria sui social (almeno di spalle). Il dettaglio divertente che ha rivelato su di lei? Sulla neve non rinuncia al suo costume preferito, quello di ... fanpage.it

Chiara Ferragni, chi è l’ex moglie di Fedez?/ Dal loro amore sono nati i figli Vittoria e LeoneChi è Chiara Ferragni, l'ex moglie di Fedez: prima la speciale famiglia con i figli Vittoria e Leone, poi la fine ... ilsussidiario.net

Masini-Fedez primi anche per la sala stampa. Ormai Fedez ha la vittoria del Festival in pugno e questo finché sabato la Ferragni non spenderà 7 milioni di euro per televotare tutti i 29 cantanti tranne lui #Sanremo2026 x.com

Chiara Ferragni torna a pubblicare foto insieme ai suoi figli, anche se coperti, sui social. Bellissimi in montagna, mentre si godono i loro momenti speciali #chiaraferragni #montagna #leone #vittoria #famiglia #fblifestyles - facebook.com facebook