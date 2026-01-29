Codice della strada la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi crea un pericolo | la sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha stabilito che il nuovo testo sulla guida sotto effetto di droghe non è illegittimo. La norma, che ha eliminato il riferimento “stato di alterazione psico-fisica” dall’articolo 187, può essere applicata solo a chi guida creando un pericolo. In pratica, si punisce chi si mette alla guida in condizioni tali da mettere a rischio gli altri, non chi ha assunto droghe senza mettere in pericolo nessuno.

L’avere eliminato nell’ articolo 187 del Codice della strada ogni riferimento “stato di alterazione psico-fisica ” per chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti non è illegittimo ma la norma deve essere interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che interviene così sulla stratta alla guida sotto l’effetto di droga entrata in vigore nel dicembre del 2024 con la riforma del Codice della Strada fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale Approfondimenti su Codice Della Strada Codice della strada, chi guida sotto effetto di droga «è punibile solo se crea pericolo»: lo ?ha stabilito la Corte costituzionale La Corte costituzionale ha deciso che chi guida sotto effetto di droga può essere punito solo se crea un pericolo. Nuovo codice della strada, Consulta su droga e guida: “Punibile solo se si crea pericolo” La Consulta ha confermato che la nuova versione dell’articolo 187 del codice della strada non viola la Costituzione, purché si interpreti correttamente. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Codice Della Strada Argomenti discussi: Il Codice della strada non è un rosario di regole da agitare contro una categoria; Nuova sanatoria fiscale, la rottamazione non vale per le multe della polizia locale, ma solo per quelle della prefettura; Falso ideologico dell’agente di polizia locale che nonostante l’assenza abbia asserito la propria presenza nelle infrazioni al codice della strada; CODICE DELLA STRADA: CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI LUNGHEZZA MAGGIORE AI 16,50 METRI. Nuovo codice della strada, Consulta su droga e guida: Punibile solo se si crea pericoloTre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187 operata nel 2024 ... adnkronos.com Codice della strada, chi guida sotto effetto di droga «è punibile solo se crea pericolo»: lo ha stabilito la Corte costituzionaleLa nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata ... msn.com BARI - La Corte Costituzionale giudica legittima la norma pugliese e riconosce il ruolo del biologo nutrizionista nei percorsi per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Soddisfazione dell’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata e di chi ha promosso l’emend - facebook.com facebook Nell’udienza pubblica del 13 gennaio la Corte costituzionale ha ricordato il Presidente emerito Francesco Paolo Casavola e la Vicepresidente emerita Fernanda Contri, prima donna ad essere nominata nel collegio della Corte: youtu.be/50btaF3N2Cgfe… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.