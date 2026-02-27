Licenziata dall’algoritmo | il giudice dice sì La sentenza che cambia il mondo del lavoro

Una disegnatrice grafica è stata licenziata dall’azienda dopo che il suo lavoro è stato affidato a un algoritmo. Il giudice ha stabilito che questa sostituzione è lecita e conforme alla legge. La decisione riguarda un caso in cui un’azienda ha scelto di sostituire un dipendente umano con un sistema automatizzato. La sentenza segna un punto di svolta nel modo di interpretare i licenziamenti legati all’uso delle tecnologie.

