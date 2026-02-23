Celle doppie letti fissati al pavimento e finestre a metà | come si vive nel carcere di Viterbo
Il carcere di Viterbo presenta celle doppie, letti fissati al pavimento e finestre a metà, problemi evidenti causati dalla carenza di spazi e risorse. La struttura, sovraffollata e mal attrezzata, rende difficile la vita dei detenuti e del personale. Le condizioni di lavoro e di reclusione si aggravano a causa di questi limiti strutturali. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati.
I dati del garante dei detenuti Stefano Anastasia e il monitoraggio della Cisl continuano a far emergere problematiche croniche nel penitenziario di Mammagialla, tra sovraffollamento e mancanza di agenti Un istituto che viaggia costantemente oltre i propri limiti fisici e organici. La situazione del carcere di Mammagialla emerge in tutta la sua criticità dall'incrocio tra l'ispezione della Cisl e i dati del monitoraggio territoriale. La struttura viterbese deve fare i conti con un doppio squilibrio. Da un lato mancano le braccia per garantire la sicurezza, dall'altro le celle ospitano una popolazione ben superiore a quella consentita. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Carcere Rebibbia, il garante: "Celle senza vetri alle finestre, con questo freddo situazione drammatica"Il garante dei detenuti denuncia le condizioni di sovraffollamento e disagio nel carcere di Rebibbia, evidenziando celle senza vetri, temperature rigide e spazi insufficienti.
Argomenti discussi: Celle doppie, letti fissati al pavimento e finestre a metà: come si vive nel carcere di Viterbo.
