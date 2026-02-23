Celle doppie letti fissati al pavimento e finestre a metà | come si vive nel carcere di Viterbo

Il carcere di Viterbo presenta celle doppie, letti fissati al pavimento e finestre a metà, problemi evidenti causati dalla carenza di spazi e risorse. La struttura, sovraffollata e mal attrezzata, rende difficile la vita dei detenuti e del personale. Le condizioni di lavoro e di reclusione si aggravano a causa di questi limiti strutturali. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati.