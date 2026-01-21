Incendio a Orte bus in fiamme davanti alla stazione | Chiudete le finestre

Nel tardo pomeriggio di oggi, un autobus è stato interessato da un incendio nel piazzale della stazione di Orte, intorno alle 21. La situazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno suggerito ai cittadini di chiudere le finestre per precauzione. Nessuna altra informazione sulle cause dell’incendio o eventuali feriti al momento.

Intervento di vigili del fuoco e forze dell'ordine. L'appello del Comune Paura nella serata di oggi, intorno alle 21, nel piazzale della stazione ferroviaria di Orte, dove un autobus ha preso fuoco improvvisamente. Le fiamme si sono sviluppate davanti allo scalo ferroviario, generando momenti di forte apprensione tra i presenti. Secondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe interessato anche alcune auto parcheggiate nelle immediate vicinanze del mezzo, causando danni ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, insieme ai carabinieri.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

