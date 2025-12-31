Incendio oggi a Fermo veranda in fiamme e densa colonna di fumo in cielo | chiusa per ore la Statale Adriatica

Oggi a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, si è verificato un incendio che ha interessato una veranda di una palazzina lungo la Statale Adriatica. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo visibile a distanza e hanno causato la chiusura temporanea della strada, provocando disagi alla circolazione. L’intervento dei vigili del fuoco è durato diverse ore, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 31 dicembre 2025 — Fiamme improvvise, boati avvertiti a distanza e una delle arterie più trafficate della costa marchigiana bloccata per diverse ore: è stato un pomeriggio di apprensione quello vissuto oggi a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, dove un incendio è divampato al piano terra di una palazzina affacciata sulla Statale Adriatica. Il rogo si è sviluppato all’interno di una veranda, in via Mazzini, nel tratto sud della Statale 16 elpidiense, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza e richiedendo un massiccio intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

