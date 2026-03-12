Violet Grohl ha annunciato l’uscita del suo album di debutto, intitolato “Be Sweet To Me”, prevista per aprile. Prima di questo, sono stati pubblicati i singoli “Thum” e “Applefish”, e ora la cantante presenta anche il brano “595”. La tracklist dell’album è stata resa nota in vista del lancio.

Dopo la pubblicazione dei singoli Thum ed Applefish, Violet Grohl annuncia l’arrivo dell’allbum di debutto Be Sweet To Me e del nuovo brano 595 Violet Grohl, la tracklist del primo album. I rumours sul debutto nelle scene musicali della figlia di Dave Grohl risalgono alla fine del 2024, quando si vociferava che la diciannovenne stava trascorrendo molto tempo nello studio di registrazione regalato dal padre per il compleanno. Apripista del primo album sono i brani Thum ed Applefhish, pubblicati nel mese di dicembre. La Grohl ha dichiarato che l’album di debutto è stato influenzato dalla musica alternativa a cavallo fine Anni Ottanta ed inizio dei Novanta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Violet Grohl, l'album di debutto "Be Sweet To Me" arriva nel mese di aprile

