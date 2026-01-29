In casa violenze fisiche e psicologiche sulla compagna | la donna denuncia tutto e lo fa allontanare

In un’abitazione di Roma, una donna ha deciso di denunciare le violenze subite dal suo compagno. Dopo aver raccontato tutto alla polizia, l’uomo è stato allontanato e ora non può avvicinarsi a meno di 500 metri da lei. La donna ha deciso di parlare pubblicamente per proteggersi e mettere fine a questa situazione.

Divieto di avvicinamento per un uomo violento, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della compagna. Gli episodi si erano intensificati negli ultimi mesi, ma le violenze fisiche, verbali e psicologiche andavano avanti da tempo. La donna ha poi trovato il coraggio di rivolgersi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

A Rieti, un uomo di 36 anni è stato arrestato per aver commesso nel tempo violenze fisiche e psicologiche sulla moglie.

Una donna ha denunciato anni di maltrattamenti subiti in ambito domestico, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Anni di violenze in famiglia: allontanato da casa un uomo di 76 anniLa misura eseguita a Cisterna di Latina dopo la denuncia della moglie e di una figlia. Contestati maltrattamenti fisici, psicologici ed economici ... latinaoggi.eu

Violenza sulle donne, nella casa rifugio di Monteverde che accoglie le vittime: «Così ho ripreso in mano la mia vita»Arrivano in pericolo di vita, a volte le ferite più importanti non si vedono, ma la paura sì. È quella che le spinge a fuggire dal compagno, dal marito, da una casa che ha visto l’inferno. Vittime di ... ilmessaggero.it

Il bambino di 5 anni, simbolo delle violenze dell'Ice, sarebbe stato usato come "esca" anche per fare uscire di casa la madre per arrestarla - facebook.com facebook