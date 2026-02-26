Real Madrid cuore e ottavi | Vinícius e Valverde piegano il Benfica

I Blancos ribaltano lo svantaggio iniziale e volano alla fase successiva: decisivi Tchouaméni e il solito "Vini". Il Real Madrid si riappropria del proprio palcoscenico elettivo, la Champions League, staccando un pass per gli ottavi di finale al termine di una sfida intrisa di sofferenza e tensione nervosa. Dopo il successo di misura dell’andata firmato da Vinícius, i ragazzi di Álvaro Arbeloa hanno piegato la resistenza del Benfica per 2-1, archiviano una pratica resa complicata non solo dal valore tattico dei portoghesi, ma anche da un clima ambientale surriscaldato dalle recenti frizioni in Liga. In un Bernabéu inizialmente polemico dopo il sorpasso subito dal Barcellona, le “Merengues” hanno saputo isolarsi, reagendo con cinismo alla strategia d’assedio orchestrata da un José Mourinho costretto alla tribuna per squalifica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Valverde assolto 'UEFA: Benfica perde il ricorso, il Real Madrid esulta?????? OFFICIAL: UEFA inform Benfica that their complaint about Fede Valverde and Samuel Dahl situation has been dismissed.

Valverde assolto dalla UEFA: respinto il reclamo del Benfica, il Real Madrid gongola! I dettagliKilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i...

Temi più discussi: Copa del Rey 2026, la finale: Real Madrid-Baskonia, è derby azzurro!; Benfica-Real, Prestianni-Vinicius: accuse di razzismo e lite social. Intervengono Mourinho e Mbappé; Legacy - Il Mix: 2010, l’anno della Nazionale spagnola in formato Real Madrid e Barcellona. Il 2026 è il momento del Barça?; Sami Khedira a cuore aperto: Vinicius deve crescere, ma il razzismo è intollerabile!.

Real Madrid-Benfica 2-1: video, gol e highlightsI Blancos battono il Benfica dell'ex Mourinho (squalificato) anche al Bernabeu e si qualificano per gli ottavi di finale di Champions. Prima del quarto d'ora Rafa Silva segna da due passi e spaventa i ... sport.sky.it

Diretta/ Real Madrid Benfica (risultato 1-1) video streaming: Rafa Silva, che chance! (25 febbraio 2026)Diretta Real Madrid Benfica streaming video tv: quote e probabili formazioni dal Bernabeu per il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League 2025/2026. ilsussidiario.net

«MILAN-VALDEPEÑAS, C'È IL SÌ DEL GIOCATORE MA IL REAL MADRID FRENA! FURLANI NON CI STA: NO ALLA CLAUSOLA DEL 50%!» #Valdepenas #Milan #RealMadrid #Calciomercato #Moretto #SerieA - facebook.com facebook

Razzismo, Uefa respinge ricorso del Benfica: Prestianni non giocherà contro il Real Madrid #SkySport #SkyUCL x.com