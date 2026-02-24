Vincenzo Schettini nella bufera | cos’è successo al professore più famoso del web e perché è nei guai

Vincenzo Schettini, il professore di fisica noto per il suo progetto sulla divulgazione scientifica, si trova coinvolto in una controversia legata a un uso improprio dei social media. La sua presenza online ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto dopo alcune segnalazioni di comportamenti discutibili. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra studenti, genitori e colleghi, che chiedono chiarimenti sul suo ruolo e sulle sue azioni recenti. La situazione rimane sotto osservazione.

Vincenzo Schettini, il professore di fisica diventato un fenomeno social con il progetto La Fisica che ci Piace, si è trovato al centro di una tempesta mediatica che ha agitato il mondo della scuola e dei social network. Le sue dichiarazioni durante un’intervista al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli hanno innescato un dibattito acceso, alimentato da fraintendimenti e da una testimonianza anonima che ha messo in discussione i suoi metodi didattici. Durante l’intervista, Schettini ha affrontato il tema della valorizzazione del lavoro degli insegnanti nell’era digitale: “ Gli insegnanti che sono a scuola adesso, come me, cominceranno a proporre i loro contenuti online, magari anche a pagamento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Leggi anche: Vincenzo Schettini, il dolore del famoso prof di Fisica raccontato a cuore aperto

La profezia di Vincenzo Schettini sulla scuola del futuro fa imbestialire il web: “Cultura in vendita? No, grazie”Vincenzo Schettini ha scatenato polemiche online con le sue affermazioni sulla scuola del futuro, accusando un “mercato della cultura”.

Vincenzo Schettini, bufera sul prof-influencer. L'ex studente: «Voti in più a chi commentava i suoi video, in classe girava contenuti per YouTube»Vincenzo Schettini nella bufera. Il prof-influencer, volto del progetto social La Fisica che ci piace, ha attirato su di se diverse critiche dopo l'intervista al podcasta Passa ... leggo.it

Vincenzo Schettini, dai video YouTube al posto delle lezioni alle richieste extra: è bufera sul prof di fisica star del webVincenzo Schettini, il professore e influencer noto per il suo canale YouTube La Fisica che ci piace, da cui è nato anche un programma tv, è finito al centro delle polemiche per una sua frase e per ... affaritaliani.it

Vincenzo Schettini e le accuse dell'ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L'attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomi x.com

La giornalista #GraziaSambruna dopo aver ascoltato un ex studente di #VincenzoSchettini, che non ne ha parlato bene, ha dichiarato di essere stata minacciata "Non mi fermo su Vincenzo Schettini anche perché ieri sono stata sequestrata al telefono 3 ore (tu - facebook.com facebook