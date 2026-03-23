Vince il No Respinta riforma Meloni-Nordio Toscana con affluenza boom Giani | La democrazia non è mai scontata

Da corrieretoscano.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vince il no. Ampiamente in testa il no alla riforma costituzionale Meloni-Nordio con circa il 54% quasi al termine delle sezioni scrutinate. Con un’ affluenza quasi al 59% in un referendum che non prevede quorum e la T oscana con Emilia Romagna regione con maggiore affluenza, oltre il 66% degli aventi diritto al voto con Firenze oltre il 70%. La Toscana respinge la riforma costituzionale Meloni-Nordio con oltre il 58% di No. Firenze dice no oltre il 65%, Livorno con oltre il 62%, Pisa con oltre il 58%, Siena oltre 59%. Qui lo scrutinio in diretta. Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Come presidente della Regione Toscana sono soddisfatto del risultato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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