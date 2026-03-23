Referendum Giani | Affluenza incredibile la Toscana un esempio di partecipazione

Presenze ai seggi oltre le attese per il voto sulla separazione delle carriere. Il presidente della regione esulta per il dato toscano “È un’affluenza incredibile, vedremo alle 15 dove si sarà indirizzata”. Sono le parole euforiche del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, rilanciate dall'Agenzia Dire, a commento del dato di partecipazione al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere, a margine di un’iniziativa a Firenze. In Toscana, alle 23 di ieri, l’affluenza ha raggiunto il 52,5%, superando le previsioni. Oltre il 50% già raggiunto anche a Livorno, stando ai dati definitivi della prima giornata di voto di ieri, domenica 22 marzo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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