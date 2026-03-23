Referendum in Toscana Giani gongola | Affluenza incredibile

Presenze ai seggi oltre le aspettative per il voto sulla separazione delle carriere. Il presidente della regione esulta per il dato toscano “È un’affluenza incredibile, vedremo alle 15 dove si sarà indirizzata”. Sono le parole euforiche del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, rilanciate dall'Agenzia Dire, a commento del dato di partecipazione al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere, a margine di un’iniziativa a Firenze. “Va oltre le stime dei sondaggisti - ha aggiunto Giani- e sono molto felice perché credo nel referendum, in tutte le forme in cui si esprime”. In Toscana, alle 23 di ieri, l’affluenza ha raggiunto il 52,5%, superando le previsioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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