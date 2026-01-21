Potere al Popolo | Dimissioni Napoli una farsa per il ritorno di De Luca

Potere al Popolo commenta la crisi delle dimissioni a Napoli, ritenendola una manovra politica finalizzata al ritorno di De Luca. L’organizzazione denuncia un uso eccessivo delle istituzioni a fini personali e si oppone a possibili alleanze con il cosiddetto

Potere al Popolo interviene duramente sulla crisi al Comune di Salerno, denunciando quello che definisce un uso personalistico delle istituzioni e bocciando, al contempo, qualsiasi ipotesi di alleanza con il "Campo Largo".  “Le dimissioni dalla carica di sindaco di Salerno di Vincenzo Napoli.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

