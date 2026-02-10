Nei giorni dell’alluvione Vertici di Potere al Popolo a processo per manifestazione

Nei giorni dell’alluvione di maggio, i vertici di Potere al Popolo finiscono a processo. Marta Collot e Gianfranco Santini, portavoce nazionali e ravennati, sono stati condannati con decreto penale per aver partecipato a una manifestazione in piazza del Popolo durante l’emergenza. Ora dovranno rispondere di aver manifestato in un periodo di crisi, in un procedimento che fa discutere le associazioni e gli attivisti.

Sia la portavoce nazionale di ' Potere al Popolo ', Marta Collot, che il portavoce dell'assemblea ravennate, Gianfranco Santini, erano stati raggiunti a suo tempo da un decreto penale di condanna per una manifestazione in piazza del Popolo durante l' alluvione del maggio 2023. A darne notizia alla vigilia di una conferenza stampa ad hoc, era stato lo stesso partito il quale ha poi evidentemente scelto di opporsi al decreto per ribattere alle accuse in dibattimento. Ecco che allora il processo è partito ieri mattina davanti al giudice Roberta Bailetti e al vpo Annalisa Folli. Partito e subito rinviato a inizio maggio con tutti i testimoni da sentire.

