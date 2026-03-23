Villafranchese 2 Pontremoli 1 VILLAFRANCHESE: Liccia, Mandaliti M. Marchionna, Caroli (69’ Formentini), Mandaliti V. (73’ Pilati), Iorfida, Matellini, De Negri (76’ Pagani), Branca, Pettazzoni, Vicari. All. De Angeli. PONTREMOLI: Razzoli, Vignozzi, Di Santo, Arrighi (74’ Lazzeroni), Lecchini, Es Sahraoui (59’ Gaddari), Ginesi (64’ Cervara), Ragonesi (71’ Bianchi), Micheli, Berti, D’Angelo (79’ Ferrara). All. De Biasi. Arbitro: Raffagnagi di Viareggio. Marcatori: 28’ Matellini (V), 55’ Vicari (V), 90’ Berti (P). VILLAFRANCA – Una Villafranchese più affamata si aggiudica con merito il derby contro un Pontremoli sottotono. Partono meglio i padroni di casa con una deviazione sottomisura di Branca che finisce alta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Villafranchese e Monzone, un derby per amico

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