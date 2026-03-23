Villa in stile spagnolo a San Mateo Park tra storia e progetto

Da dilei.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Mateo Park, nella Bay Area in California, una famiglia di cinque persone ha trasformato una villa degli Anni Venti in qualcosa di più difficile da definire: non un restauro, non una ristrutturazione classica, ma un riassemblaggio attento di tutto ciò che c’era già e di quello che mancava. Agnieszka Jakubowicz - IPA LIVING Il soggiorno si apre verso altri ambienti attraverso archi e passaggi fluidi Il progetto parte da un’esigenza apparentemente semplice: la casa funzionava, ma non abbastanza. La famiglia (due genitori, tre figli, uno dei quali già fuori sede) ci viveva da anni. Gli spazi erano abitati ma scomodi, i flussi interni contorti, e uno dei genitori lavorava da casa senza un posto davvero suo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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