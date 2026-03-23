A San Mateo Park, nella Bay Area in California, una famiglia di cinque persone ha trasformato una villa degli Anni Venti in qualcosa di più difficile da definire: non un restauro, non una ristrutturazione classica, ma un riassemblaggio attento di tutto ciò che c’era già e di quello che mancava. Agnieszka Jakubowicz - IPA LIVING Il soggiorno si apre verso altri ambienti attraverso archi e passaggi fluidi Il progetto parte da un’esigenza apparentemente semplice: la casa funzionava, ma non abbastanza. La famiglia (due genitori, tre figli, uno dei quali già fuori sede) ci viveva da anni. Gli spazi erano abitati ma scomodi, i flussi interni contorti, e uno dei genitori lavorava da casa senza un posto davvero suo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Villa in stile spagnolo a San Mateo Park tra storia e progetto

Articoli correlati

Case d’autore e architetture iconiche del Novecento tra storia, stile e innovazione a Villa Necchi CampiglioFacendo un tuffo nel passato, la villa sorge a Milano, negli anni Trenta, in uno dei quartieri più eleganti della città, precisamente in via Mozart...

Umbria rilancia storia e futuro: 3,7 milioni per Villa Montesca e l’ex San Florido, tra cultura e sanità.Umbria riparte dalle sue radici: a Villa Montesca e all’ex ospedale San Florido un nuovo futuro La regione Umbria punta al rilancio di due importanti...

Las joyas arquitectónicas del México virreinal que aún viven entre nosotros