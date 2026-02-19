Umbria rilancia storia e futuro | 3,7 milioni per Villa Montesca e l’ex San Florido tra cultura e sanità

L’Umbria investe 3,7 milioni di euro per Villa Montesca e l’ex ospedale San Florido, motivata dalla volontà di valorizzare il patrimonio storico e migliorare i servizi sanitari. La regione ha deciso di intervenire su due edifici simbolici di Città di Castello, puntando a recuperare spazi culturali e a rafforzare l’assistenza locale. I lavori prevedono restauri e rinnovamenti, con l’obiettivo di riqualificare i siti e renderli funzionali alle esigenze attuali della comunità. L’intervento rappresenta un passo deciso per il futuro della zona.

Umbria riparte dalle sue radici: a Villa Montesca e all’ex ospedale San Florido un nuovo futuro. La regione Umbria punta al rilancio di due importanti siti storici: Villa Montesca a Città di Castello e l’ex ospedale San Florido, sempre nella stessa città. Un piano di recupero che mira a integrare investimenti già stanziati e a definire le future funzioni di questi edifici, cruciali per lo sviluppo culturale, turistico e socio-sanitario del territorio. Un complesso intreccio di investimenti e progettualità. L’attenzione su Villa Montesca e sull’ex ospedale San Florido si è intensificata a seguito di un atto ispettivo presentato da consiglieri regionali, che hanno richiesto un aggiornamento sullo stato degli interventi e sulle prospettive di sviluppo di questi due siti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Umbria, verso il recupero di villa Montesca. La Regione: "Integrare lavori e future funzioni dello stabile"La Regione Umbria ha deciso di intervenire su villa Montesca a Città di Castello, dopo anni di abbandono e degrado.

