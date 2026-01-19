Case d’autore e architetture iconiche del Novecento tra storia stile e innovazione a Villa Necchi Campiglio

Villa Necchi Campiglio, situata a Milano in via Mozart 14, è un esempio distintivo di architettura del Novecento. Costruita negli anni Trenta, rappresenta un'opera di design e stile di autori di rilievo, riflettendo l'evoluzione dell’architettura e dell’interior design di quel periodo. La villa combina elementi storici, innovativi e artistici, offrendo un approfondimento sulla cultura architettonica e sui protagonisti del contesto milanese di quegli anni.

Facendo un tuffo nel passato, la villa sorge a Milano, negli anni Trenta, in uno dei quartieri più eleganti della città, precisamente in via Mozart 14. Qui, immersa in un ampio giardino privato che funge da oasi di silenzio e verde, si nasconde una delle dimore più rappresentative dell'alta borghesia industriale milanese della prima metà del Novecento: Villa Necchi Campiglio, firmata dal genio architettonico di Piero Portaluppi. Questa residenza non è solo un edificio storico, ma un vero e proprio capolavoro architettonico. Oggi la villa è stata donata al FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ed è aperta al pubblico come Casa Museo dal 2008: un luogo in cui arte, architettura, verde e silenzio si fondono, offrendo ai visitatori la sensazione di essere ospiti in una dimora nobiliare.

