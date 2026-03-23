Viareggio (Lucca), 23 marzo 2026 – La Viareggio Cup numero 76 si chiude con un finale carico di emozioni e significati: la Fiorentina torna a sollevare il trofeo dopo 34 anni battendo per 4-1 il Rijeka al termine dei tempi supplementari. Un successo dal sapore speciale, celebrato sotto gli occhi del dg viola Alessandro Ferrari e di gran parte dello staff del settore giovanile, che certifica il valore del vivaio gigliato. Per i viola si tratta della nona Coppa Carnevale e così raggiungono Milan e Juventus in vetta all’albo d’oro. La partita si accende fin dalle prime battute: al 13’ la Fiorentina trova il gol con Giusto, ma la rete viene annullata correttamente per fuorigioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio Cup, la Fiorentina batte il Rijeka (4-1) e torna al successo dopo 34 anni

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