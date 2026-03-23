VIAREGGIO (LUCCA) – La Fiorentina ha vinto il 76o torneo mondiale giovanile Viareggio Cup battendo 4-1 il Rijeka nella finale disputata allo stadio dei Pini. La squadra viola ha vinto dopo i supplementari. Le reti: nel primo tempo ha segnato Croci al 17', poi ha pareggiato al 18' della ripresa Grulovic. I viola prendono il largo con Croci nel primo tempo supplementare, che fa gol al 3' ed al 10'. Infine, nel secondo extratime sigilla la vittoria il rigore trasformato da Cianciulli. Nell’occasione è stato espulso per fallo Jaiteh. Per la Fiorentina è la 19a finale nel torneo viareggino: con la vittoria odierna il club viola rompe un digiuno che durava da 34 anni, l’ultimo trionfo risaliva al 1992 (3-2 contro la Roma, in panchina Domenico Caso, è stato l’unico trofeo vinto dall’allora presidente Mario Cecchi Gori prima della sua scomparsa). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Viareggio Cup 2026: vince la Fiorentina dopo 34 anni. Battuto il Rijeka (4-1)

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