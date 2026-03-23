Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 08 | 40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso la caccia ed Aurelia in carreggiata esterna Rimanendo in esterna si rallenta per l'intenso traffico tra Roma Fiumicino e Laurentina è più avanti tra le uscite Casilina e Tiburtina mentre in carreggiata interna traffico rallentato con code tra Tiburtina a Casilina Ardeatina è più avanti per lavori tra le uscite punti nel Ostiense sul tratto Urbano code tra via Fiorentini e Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario si rallenta tra lo svincolo per ed il grande. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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