Napoli-Parma le ultime sulle scelte di Conte | tornano due big tra i titolari

Napoli e Parma si preparano all'incontro di questa sera alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte potrebbe tornare a schierare due giocatori chiave tra i titolari, influenzando le scelte di formazione in vista della partita. Restano da chiarire le decisioni definitive del tecnico, mentre i tifosi attendono con interesse l’andamento della sfida.

Si avvicina il ritorno in campo del Napoli di Antonio Conte. Nella giornata odierna, dalle ore 18:30, i partenopei giocheranno allo stadio Diego Armando Maradona, ospitando il Parma di Cuesta. Si trattata della partita di recupero, rinviata a dicembre per la Supercoppa Italiana, vinta proprio dagli azzurri. Riguardo la partita, spuntano delle novità importanti sulla formazione. Le ultime sulla formazione del Napoli: Buongiorno e Lang tornano titolari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel match di stasera dovrebbero tornare nell’11 titolare Buongiorno e Noa Lang. Il difensore e l’esterno si erano seduti in panchina nel big match contro l’Inter, dopo esser entrambi stati titolari contro il Verona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Leggi anche: Probabili formazioni Juve Lecce: le ultime sulle scelte di Spalletti. C’è subito un grande rientro tra i titolari! Novità

Leggi anche: Cremonese – Napoli, le scelte ufficiali di Conte: esclusi due big

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le probabili formazioni di Napoli-Parma (Serie A); Modugno: Juve in crescita, temibile per lo scudetto. Sul Parma...; Parma-Inter, le scelte di Chivu: Esposito può giocare dal primo minuto. Mkhitaryan a centrocampo; Perché David Neres, Noa Lang, Lukaku, Anguissa e Buongiorno non giocano Inter-Napoli: infortunio, scelta tecnica o squalifica?.

Napoli-Parma live dalle 18.30, probabili formazioni e ultime notizie sul match del Maradona - Il Napoli pareggia contro l'Inter a San Siro domenica grazie a un McTominay in forma smagliante, permettendo agli azzurri di rimanere in piena lotta scudetto. ilmattino.it