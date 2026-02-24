Chelsea Green verso il ring | il recupero procede a gonfie vele

L'infortunio di Chelsea Green è stato causato da una caduta durante l'allenamento, ma il suo recupero sta procedendo più velocemente del previsto. Le prime settimane di riabilitazione sono state intense, e ora mostra segnali di miglioramento evidenti. La wrestler si sta concentrando con impegno sul rientro in modo sicuro e graduale. I supporter attendono con ansia il suo ritorno sul ring.

Un aggiornamento sull'infortunio di Chelsea Green definisce una traiettoria di recupero più rapida del previsto, offrendo una prospettiva positiva agli appassionati. L'atleta ha riportato una frattura della caviglia che ha richiesto immobilizzazione iniziale e un percorso di riabilitazione mirata. Le ultime valutazioni indicano progressi significativi e una ricaduta di fiducia nel ritorno in attività, sempre nel rispetto delle indicazioni mediche. Nel corso di un colloquio recente, Green ha riferito che il recupero sta procedendo a ritmo superiore alle previsioni: non utilizza più il tutore, scelta legata a motivi estetici, ma resta la necessità di monitoraggio medico e di una progressiva ripresa delle attività.