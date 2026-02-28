Veronica Berti, seconda moglie di Andrea Bocelli, ha conosciuto il cantante quando aveva 20 anni. Lei ha raccontato di essere stata corteggiata da lui per due minuti e mezzo, aggiungendo che qualcuno le aveva detto che era una bella ragazza e che lui si era presentato. La loro prima conoscenza risale a quel momento, secondo quanto dichiarato da lei.

Veronica Berti Bocelli, seconda moglie di Andrea Bocelli, ha conosciuto suo marito a soli 20 anni. “Qualcuno doveva avergli detto che ero una bella ragazza”, raccontava lei a Vanity Fair, con un pizzico di malizia, “così è venuto a presentarsi. Io gli ho detto ‘Maestro, per me è un onore conoscerla’, e lui ‘Perché mi dai del lei, avremo di sicuro la stessa età’”. Ma in realtà c’era una differenza di 25 anni. Sormontabile, a quanto pare, perché da allora Andrea e Veronica hanno fatto coppia fissa. Era il 2002, il corteggiamento è stato “lampo”, come ha raccontato lei stessa: “Mi ha corteggiata due minuti e mezzo. Ci siamo conosciuti e poco dopo siamo andati a vivere insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Veronica Berti, chi è la seconda moglie di Andrea Bocelli: “Mi ha corteggiata due minuti e mezzo”

Chi sono l’ex e la moglie di Andrea Bocelli, Enrica Cenzatti e Veronica Berti (e madri dei suoi figli)Andrea Bocelli è sposato dal 2014 con la seconda moglie Veronica Berti, sua manager e madre della figlia Virginia (2012), con la quale ha superato...

