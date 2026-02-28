Chi è Veronica Berti la seconda moglie di Andrea Bocelli

Veronica Berti è la seconda moglie di Andrea Bocelli e ha 25 anni in meno di lui. È conosciuta principalmente come la compagna del famoso tenore e attualmente è sua moglie. La coppia si è sposata dopo aver vissuto insieme per diversi anni. Veronica Berti ha avuto un ruolo importante nella vita privata di Bocelli, condividendo momenti pubblici e privati nel corso degli anni.

Più giovane di lui di 25 anni, Veronica Berti è la seconda moglie di Andrea Bocelli e sua attuale manager, conosciuta dopo il divorzio da Enrica Cenzatti, prima moglie del tenore e mamma dei figli Matteo e Amos L'abbiamo vista durante la finale del Festival di Sanremo 2026: è stata proprio lei ad accompagnare il marito, Andrea Bocelli, sul palco dell'Ariston. Stiamo parlando di Veronica Berti, seconda moglie del tenore toscano, conosciuta nel 2002 e sposata nel 2014. Chi è Veronica Berti Bocelli, più giovane del marito di 25 anni Nel 2002, quando aveva appena 20 anni, ha conosciuto Andrea Bocelli. A raccontare quel primo incontro è stata lei stessa a Vanity Fair: "Qualcuno doveva avergli detto che ero una bella ragazza, così è venuto a presentarsi.

Veronica Berti, chi è la seconda moglie di Andrea Bocelli: “Mi ha corteggiata due minuti e mezzo”Veronica Berti Bocelli, seconda moglie di Andrea Bocelli, ha conosciuto suo marito a soli 20 anni.

Chi sono i figli di Andrea Bocelli, Amos e Matteo (nati dall’amore con Enrica Cenzetti), Virginia dalla sua seconda moglie Veronica BertiAmos 30 anni, Matteo 28 anni, Virginia 13 anni sono i tre figli di Andrea Bocelli.

