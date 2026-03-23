La scelta tra surgelati e conserve in scatola o vetro non è un semplice capriccio culinario, ma una decisione che incide direttamente sulla salute e sul portafoglio delle famiglie italiane. Un’analisi dettagliata condotta da esperti ha smontato i miti su sale nascosto e residui chimici, rivelando che il metodo di conservazione determina la qualità nutrizionale finale. I risultati mostrano come il processo di congelamento rapido preservi meglio le vitamine termolabili rispetto alla sterilizzazione ad alte temperature richiesta per le scatole e i barattoli. I dati emergenti indicano che i fagiolini surgelati della marca Bonduelle hanno ottenuto il punteggio più alto dell’intera indagine, raggiungendo 15,2 su 20 punti grazie all’assenza quasi totale di sodio e a livelli elevatissimi di vitamina C. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verdure: il sale nascosto nelle scatole e la vittoria

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