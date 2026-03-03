Bertinoro Medri Voltare Pagina all’attacco | Comitati di quartiere scatole vuote Portiamo il Consiglio nelle frazioni

A Bertinoro, durante un question time, il consigliere di minoranza di Voltare Pagina, Massimo Medri, ha sollevato il tema della partecipazione cittadina e del ruolo dei Comitati di quartiere. Medri ha affermato che i comitati sono “scatole vuote” e ha annunciato l’intenzione di portare il Consiglio nelle frazioni per coinvolgere direttamente i cittadini.

L'appello di Medri è un monito alla volontà politica: "Non mi si dica che i regolamenti non lo permettono. I regolamenti li facciamo noi" Il tema della partecipazione a Bertinoro e del funzionamento dei Comitati di quartieri al centro di un question time del consigliere di minoranza della lista Voltare Pagina, Massimo Medri. "Se devono restare scatole vuote, tanto vale abolirli - attacca Medri -. Se invece si crede davvero nella partecipazione, allora serve un cambio netto di rotta". Diverse le proposte presentate, come quella di "invitare periodicamente i rappresentanti dei vari comitati a presiedere nel consiglio comunale" oppure "dedicarne almeno una volta all'anno ai loro problemi ed interessi specifici".