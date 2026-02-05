Questa mattina a Ostia, un uomo di 50 anni ha aggredito la compagna durante una lite. L’ha picchiata e poi ha sequestrato sia lei sia un’amica che si trovavano in casa. La polizia è intervenuta in tempo, arrestandolo sul posto. Ora l’uomo si trova in manette, mentre le due donne sono state portate in ospedale per le ferite.

Una lite avvenuta all’interno di un contesto familiare ha portato a un’escalation di violenza che si è conclusa con un doppio sequestro di persona. Questo drammatico episodio si è verificato ad Ostia, dove un uomo di 50 anni di origine ucraina è stato arrestato dalla polizia di Stato. L’aggressore ha colpito la compagna e successivamente l’ha trattenuta contro la sua volontà in un alloggio di fortuna. Intervento della Polizia e Salvataggio delle Vittime. Nella furia dell’uomo, è rimasta coinvolta anche un’amica della vittima, che ha tentato di intervenire per aiutarla e che a sua volta è stata chiusa in una baracca nel parco della Madonnina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: litiga con compagna, la picchia e sequestra lei e amica, arrestato 50enne a Ostia

Approfondimenti su Roma Ostia

Un uomo di 50 anni è stato arrestato questa mattina a Roma dopo aver aggredito una donna e un’amica.

Due ragazze sono state ricoverate in ospedale dopo aver subito violenza da parte del fidanzato di una di loro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Ostia

Argomenti discussi: Casal di Principe, litiga con la moglie e spara in casa: arrestato per tentato femminicidio; Litiga con un clochard e gli dà fuoco: 44enne in gravissime condizioni. L'orrore a San Lorenzo; Delitti di villa Pamphili, Kaufman in aula: Sono innocente. E scoppia in lacrime.

Roma, litiga con un clochard e gli dà fuoco: 44enne in gravissime condizioni. Orrore a San LorenzoROMA - Orrore nel cuore della Capitale. Dopo una lite ha dato fuoco a un clochard. Per questo motivo i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia ... msn.com

Litiga con un clochard e gli dà fuoco: 44enne in gravissime condizioni. L'orrore a San LorenzoOrrore nel cuore della Capitale. Dopo una lite ha dato fuoco a un clochard. Per questo motivo i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma ... msn.com

Nella puntata, in onda su Rai2, Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha litigato con una donna, occupante abusiva del suo appartamento a Torpignattara (Roma) facebook