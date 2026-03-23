Ventenni morti nello scontro tra taxi e moto in viale Mugello a Milano | dimesso dall'ospedale il tassista

È uscito dall'ospedale ed è in buone condizioni di salute il tassista 61enne coinvolto nell'incidente stradale in viale Mugello, in cui due ragazzi in sella alla moto che si è scontrata con la sua auto hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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