Il 22 marzo 2026 i cittadini veneti sono chiamati a votare in occasione di un referendum costituzionale confermativo sulla giustizia. Contestualmente, si svolgeranno due elezioni suppletive in diverse circoscrizioni della regione. La votazione coinvolge tutti gli aventi diritto e si svolge in un’unica giornata. Le consultazioni si inseriscono nel quadro delle elezioni previste per marzo 2026 in Veneto.

Venezia, 22 marzo 2026 - I cittadini veneti saranno chiamati a votare sul Referendum costituzionale confermativo che riguarda la Giustizia. Il quesito è il seguente ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’. Trattandosi di un referendum confermativo, non è previsto alcun quorum. Il risultato sarà valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto che si recherà alle urne. Chi intende confermare la riforma vota Sì. Chi è contrario, vota No. La spiegazione semplice del referendum sulla Giustizia 2026: cosa succede se vince il Sì (o se passa il No) Come si vota e quando. Le urne resteranno aperte due giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni marzo 2026: in Veneto referendum sulla giustizia e 2 suppletive

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