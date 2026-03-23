In Italia sono stati quattro i referendum costituzionali prima di quello convocato dal governo Meloni sulla riforma della giustizia. E tutti e quattro si sono svolti in questo millennio, chiamando alle urne gli italiani visto che in nessuno dei quattro casi il testo aveva ottenuto in Parlamento il via libera delle due Camere, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione: La riforma del Titolo V dell'ottobre 2001; ancora il Titolo V, ma nel 2006; il referendum di Renzi; il taglio dei parlamentari voluto dal M5S (qui l'articolo completo di Chiara Baldi) «Nelle regioni tradizionalmente “nostre” l’affluenza è alta. però non si sa mai. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Veneto, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: urne aperte fino alle 15

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