Milano referendum sulla Giustizia in diretta | urne aperte domenica fino alle 23 Lunedì dalle 7 alle 15

A Milano sono aperte le urne per il referendum sulla Giustizia, con le sezioni che resteranno aperte domenica fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In totale, sono state allestite 1.249 sezioni distribuite in 162 scuole della città, coinvolgendo quasi un milione di cittadini chiamati a esprimersi.

Prime votazioni all’Istituto Jacopo Barozzi (foto Marco OtticoLaPresse) Domenica mattina, le urne sono aperte da poco. Giovanni ha compiuto 18 anni il 6 marzo e oggi voterà per la prima volta. Esce dall’anagrafe comunale di viale Tibaldi, a Milano, con la tessera elettorale appena ritirata. «Mi sono ridotto all’ultimo momento – racconta -. Stamattina, verso le 9 sono andato al Municipio di viale Tibaldi. Ho chiesto dove ritirare la tessera e mi hanno indirizzato all’anagrafe». La procedura, dice, è stata più semplice del previsto. «Ho preso il numero e ho fatto per sedermi ed attendere il mio turno, mi aspettavo la folla dei soliti giorni invece non c’era nessuno e loro sono stati rapidissimi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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