Quando si tratta di esercitare il diritto-dovere al voto, ecco che la comunità dell’Empolese Valdelsa è pronta a dare il buon esempio. Qui il primo giorno di chiamata alle urne per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale sulla giustizia alle 19 registra un’affluenza superiore alla media nazionale che si assesta al 38,9%, al dato regionale (44,7%) tranne in quattro comuni ma più bassa rispetto al risultato provinciale al 48,33%. Il dettaglio dei comuni (dato delle ore 19, per motivi di stampa): Empoli affluenza al 46,98% ovvero pari a 16.485 votanti sui 35.090 degli aventi diritto; Capraia e Limite al 47,27%;... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il referendum sulla giustizia. È affluenza-record a Montelupo. Urne aperte anche oggi fino alle 15

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