Vanno a raccogliere asparagi nel bosco si sentono male e muoiono | due decessi a San Felice a Cancello

Due cercatori di asparagi morti nella zona di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Si sono sentiti male nei boschi. Sul posto soccorso alpino, vigili del fuoco e forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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