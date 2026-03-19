Va a raccogliere gli asparagi nel bosco e si sente male | salvata una donna di 71 anni

Una donna di 71 anni è stata soccorsa dai carabinieri della forestale di Roma dopo aver avuto un malore mentre raccoglieva asparagi in un bosco. La donna si trovava nel territorio di competenza quando ha accusato il problema di salute. I militari sono intervenuti prontamente e l’hanno aiutata a ricevere assistenza. La 71enne è stata poi condotta in ospedale per le cure del caso.

Era andata in cerca di asparagi nel bosco, quando ha avuto un malore improvviso: a salvare una 71enne i carabinieri della forestale di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma: accusa malore nel bosco durante raccolta asparagi, salvata 71enne a Sant’OresteSalvata una donna di 71 anni che ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in un’area impervia di un bosco nel Comune di Sant’Oreste, in... Livigno, si sente male in strada: morta donna di 56 anniTragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Livigno: attorno alle 18,30, infatti, una donna che si trovava in via Pontiglia ha accusato un malore e si è... Una selezione di notizie su Va a raccogliere gli asparagi nel bosco... Temi più discussi: Va a raccogliere asparagi, ma viene travolto da un toro: morto 80enne; Raccoglie asparagi e non si accorge del toro, incornato di spalle e ucciso a Taranto; Taranto, va a cogliere gli asparagi e viene travolto da un toro: morto 80enne; Caricato alle spalle e ucciso dal toro: la vittima raccoglieva asparagi nel campo del fratello. Pensionato va a cogliere gli asparagi, travolto e ucciso da un toroPensionato di 80 anni muore dopo essere stato attaccato da un toro mentre raccoglieva asparagi nelle campagne di Crispiano, nel Tarantino. blitzquotidiano.it Va a cogliere gli asparagi e viene travolto da un toro: morto 80enneUn pomeriggio trascorso a raccogliere asparagi nelle campagne si è trasformato in tragedia per un pensionato di 80 anni, Pietro Forleo, morto dopo essere stato attaccato da un toro nelle campagne di C ... zoom24.it NanoTV. . #NAPOLI La FSP Polizia di Stato promuove un torneo di calcetto per raccogliere fondi per la Fondazione di Don Luigi Merola "A' voc re' creature". L'evento sabato 21 marzo alle 16,00 presso il Club Saggese di #Afragola #NANOTV #OnTheRoad #T - facebook.com facebook