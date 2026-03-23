Due decessi nel giro di poche ore, nello stesso comune e in un contesto analogo: domenica 22 marzo, a San Felice a Cancello (provincia di Caserta), due uomini sono morti mentre si trovavano nei boschi per raccogliere asparagi selvatici. In entrambi i casi, secondo le prime ricostruzioni, le vittime sarebbero state colpite da un malore improvviso durante l’attività nei sentieri e nelle aree boscate. Non risultano, al momento, elementi che indichino un collegamento tra i due episodi. Le operazioni di soccorso e recupero si sono rivelate complesse a causa delle condizioni del terreno, con interventi condotti in zone non immediatamente raggiungibili dai mezzi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Vanno a prendere gli asparagi e muoiono subito dopo: tragedia atroce, cos’è successo

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