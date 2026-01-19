Incidente atroce la tragedia è enorme | muoiono una 15enne e un 18enne

Un grave incidente si è verificato nella provincia di Bari, causando la morte di una ragazza di 15 anni e di un giovane di 18. La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, lasciando un senso di lutto e di dolore. Le autorità sono intervenute per accertare le cause dell’incidente e offrire supporto alle famiglie coinvolte.

L’asfalto della provincia di Bari torna a essere teatro di una tragedia che colpisce il cuore della comunità locale, spezzando le vite di due giovanissimi proprio all’inizio del loro cammino. Nella serata di lunedì 19 gennaio, un drammatico scontro si è verificato lungo l’arteria stradale che collega i comuni di  Adelfia e Acquaviva delle Fonti. L’impatto, la cui violenza è stata immediatamente percepita dai residenti della zona, ha visto coinvolte una vettura privata e un autobus di linea della società di trasporti Sita. Il bilancio del sinistro è purtroppo catastrofico: nell’incidente sono morti il conducente della vettura, un  ragazzo di soli 18 anni, e una giovanissima passeggera di  15 anni  che viaggiava al suo fianco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

