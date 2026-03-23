Meditiamo il Vangelo del 23 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi, Gesù insegna a perdonare ma soprattutto a non giudicare, guardando per primi ai propri peccati. In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 23 marzo 2026: «Chi è senza peccato, scagli la prima pietra»

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