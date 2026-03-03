Il Vangelo del 3 marzo 2026 riporta le parole di Gesù: «Chi si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». Questa frase viene commentata da don Luigi Maria Epicoco, che invita a riflettere sulla sua interpretazione. La giornata inizia con questa meditazione, proponendo una considerazione sulla natura delle virtù e dei comportamenti umani secondo la Scrittura.

Meditiamo il Vangelo del 3 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi, Gesù smaschera l’ipocrisia di chi predica ma non vive veramente i principi che insegna. Egli condanna la ricerca di onori e riconoscimenti e invita al servizio. La vera grandezza sta nell’umiltà di chi si mette al servizio degli altri. In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 3 marzo 2026: «Chi si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato»

Labubu chi? Si chiama Mirumi e sarà la mania del 2026 (?)Se il 2025 è stato l'anno dei Labubu, il 2026 si appresta a essere quello di Mirumi.

Labubu chi? Si chiama Mirumi ed sarà la mania del 2026 (?)Se il 2025 è stato l'anno dei Labubu, il 2026 si appresta a essere quello di Mirumi.

Vangelo del 3 Marzo 2026: Matteo 23,1-12 con il commento di don Franco Mastrolonardo

Contenuti e approfondimenti su Vangelo del

Discussioni sull' argomento Responsabile, non protagonista - 3 marzo 2026; Martedì 3 marzo 2026 | don Claudio Burgio ed Elshaday commentano il Vangelo del giorno; Ritorna, anima mia; Di Buon Mattino: ricordo di Eleonora Giorgi, sicurezza a tavola e spiritualità agostiniana.

La Parola del Signore - Il Vangelo del giorno - 03/03/2026 x.com

Nel numero di marzo del Messaggero di sant’Antonio, la rubrica “Vangelo in famiglia” riflette sul vangelo della Trasfigurazione: una luce che illumina anche i momenti di crisi. Fare memoria della bellezza dell’incontro con il Signore aiuta la famiglia a ripartire. - facebook.com facebook