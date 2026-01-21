Il nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Lavino, inaugurato pochi mesi fa, è stato recentemente oggetto di atti vandalici. I danni arrecati compromettono la sicurezza e l’estetica dell’area, evidenziando la necessità di interventi di tutela e prevenzione. La comunità e le autorità si impegnano a monitorare e proteggere questa infrastruttura, garantendo la sua fruibilità e sicurezza nel tempo.

Era stato inaugurato soltanto pochi mesi fa, eppure il nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Lavino è già finito nel mirino dei vandali. Nei giorni scorsi, infatti, ignoti hanno provocato significativi danni alla struttura, compromettendone così il decoro e suscitando un forte senso di indignazione tra i cittadini. L’infrastruttura, strategica per la mobilità dolce e la valorizzazione dell’area, entrata in funzione lo scorso novembre, è stata concepita per migliorare la fruibilità della zona e garantire maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti: un’opera significativa pensata per l’intera collettività, ma anche una vera e propria cucitura per il territorio, ora invece danneggiata da un gesto vandalico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei vandali, danni al ponte ciclopedonale

