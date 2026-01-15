balenciaga ha lanciato una capsule collection in collaborazione con nba e il primo menswear di pierpaolo piccioli

Balenciaga presenta la sua capsule collection Autunno 2026, realizzata in collaborazione con la NBA. Questa linea unisce l’eleganza del brand francese con l’iconografia del mondo del basket, offrendo capi che riflettono uno stile contemporaneo e sofisticato. In parallelo, Pierpaolo Piccioli debutta con il suo primo menswear, segnando un passo importante nella sua progettualità. La collezione rappresenta un incontro tra moda e cultura sportiva, con attenzione ai dettagli e alla qualità.

In occasione della nuova collezione Autunno 2026, Balenciaga ha presentato una capsule collection realizzata in collaborazione con la NBA. Per questa stagione, la maison ha scelto di mettere al centro il corpo: non come ideale astratto, ma come esperienza concreta. Il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha ripreso l’approccio umanistico di Cristóbal Balenciaga traducendolo in un linguaggio contemporaneo, dove sport, tecnologia e sartoria dialogano con naturalezza. Street Formal, TechWear, suggestioni couture e dettagli di sartoria sportiva compongono un guardaroba in cui il lusso coincide con comfort e filosofia di vita. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

