Nuovo cimitero a Santa Filomena i consiglieri di opposizione sollecitano risposte | Silenzio inaccettabile dall’amministrazione

Da quasi cinque mesi, i consiglieri comunali Mario De Lio, Damiano Zappone e Stefano Costa chiedono risposte sull’apertura del nuovo cimitero a Santa Filomena. Non hanno ancora ricevuto spiegazioni dall’amministrazione, che invece mantiene un silenzio che gli oppositori giudicano inaccettabile. I tre consiglieri insistono: vogliono sapere quando il cimitero aprirà davvero e perché ci sono ancora ritardi. La questione resta aperta, mentre l’attesa cresce tra i cittadini interessati.

A quasi cinque mesi dalla presentazione dell'interrogazione formale sul nuovo cimitero in località Santa Filomena, i consiglieri comunali Mario De Lio, Damiano Zappone e Stefano Costa tornano a chiedere chiarezza. Con una nota inviata al segretario comunale e al sindaco, gli esponenti.

