Linea Modena-Sassuolo Fratelli d' Italia incalza il sindaco Mezzetti | Servizio da rivedere aspettiamo risposte da agosto

Il 7 agosto 2025, Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al sindaco Mezzetti per chiedere chiarimenti sulla revisione della linea ferroviaria Modena-Sassuolo, una questione che resta irrisolta da mesi. Il partito ha evidenziato come non siano stati ancora forniti dettagli concreti sulla possibile modifica del servizio, nonostante le promesse fatte nel mandato del 2024. La richiesta mira a capire se il Comune ha intenzione di portare avanti i piani annunciati e, in caso contrario, quali alternative siano state prese in considerazione.

La vicecapogruppo in consiglio Elisa Rossini: "Fuggire dal confronto in Consiglio comunale non ci pare l'atteggiamento corretto" "Il 7 agosto 2025 abbiamo depositato una interrogazione per sapere dal sindaco se intende procedere con la revisione della linea ferroviaria Modena Sassuolo come scritto nero su bianco nelle linee di indirizzo di mandato presentate al Consiglio comunale nel 2024. L'interrogazione viene tenuta bloccata perché evidentemente la giunta non può prendere posizione per il ciclone che sta attraversando il trasporto pubblico locale. Modena vorrebbe muoversi ma non può per non urtare la sensibilità di Bologna.