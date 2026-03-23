Usa-Iran Trump rinvia di cinque giorni gli attacchi alle infrastrutture energetiche

Donald Trump ha annunciato il rinvio di cinque giorni degli attacchi militari statunitensi contro le infrastrutture energetiche iraniane, sostenendo che la decisione è arrivata dopo “colloqui molto buoni e produttivi” avuti con Teheran negli ultimi due giorni. Il presidente degli Stati Uniti ha precisato che la sospensione riguarda i raid previsti contro centrali elettriche e altri impianti energetici, aggiungendo che la pausa resterà in vigore solo se gli incontri in corso porteranno risultati concreti. La mossa segna una brusca frenata rispetto all’escalation delle ultime ore. Solo domenica Trump aveva minacciato di colpire duramente l’apparato energetico iraniano se Teheran non avesse riaperto lo stretto di Hormuz, snodo decisivo per il traffico petrolifero mondiale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Trump rinvia gli attacchi ad infrastrutture energetiche: “Dialogo positivo con l’Iran”ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop temporaneo ai raid su infrastrutture energetiche Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la...

Ultimatum di Trump: "L'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche". Teheran replica: "Missili su infrastrutture energetiche Usa""Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e...

Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine #iran #israele #netanyahu #trump #usa

Approfondimenti e contenuti su Usa Iran Trump rinvia di cinque giorni...

Temi più discussi: Iran: Trump avverte la Nato, 'futuro negativo'; Vertice Usa-Cina, Trump rinvia viaggio a Pechino, guerra con Iran frena colloqui Da Reuters; Trump chiede di rimandare la visita in Cina. Pechino: Prendiamo atto non sia per Hormuz; Trump è preoccupato dalla guerra in Iran e chiede a Xi Jinping di rinviare il suo viaggio in Cina di un mese.

Trump rinvia attacchi militari Usa contro centrali elettriche IranAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com

Trump: colloqui molto buoni con l’Iran, concessi cinque giorni di pausaGli Stati Uniti rinviano gli attacchi all’Iran: Incontri e discussioni in corso - Fatih Birol (AIE): la guerra in Iran è la più grande minaccia alla sicurezza energetica di sempre ... rsi.ch

Dopo l’ultimatum di sabato il presidente Usa frena: "Con l'Iran colloqui buoni, attacchi rinviati per cinque giorni" #Mondo facebook

#Iran: "Mineremo lo Stretto di #Hormuz se Usa colpiranno le centrali x.com