ragazza di 16 anni accoltella la rivale 20enne in strada e la manda al pronto soccorso

Una ragazza di 16 anni ha accoltellato una rivale di 20 anni in piena strada. La giovane è stata soccorsa dall’ambulanza e portata al pronto soccorso. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, e ora gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia scatenato la lite. La vittima ha riportato ferite che, fortunatamente, non sono gravi. La ragazza più giovane è stata fermata poco dopo, mentre si cerca di ricostruire l’intera vicenda.

PADOVA - Una lite, un coltello, un intervento dell’ambulanza per portare una ragazza in ospedale. Ancora una volta. L’ennesimo episodio di violenza giovanile è capitato ieri pomeriggio attorno alle 17 in via Ugo Foscolo, a due passi da Corso del Popolo e dalla stazione. La giovane fermata e accompagnata negli uffici della Polizia locale è una sedicenne mentre la vittima è una ventenne presa subito in cura dai medici del pronto soccorso. È arrivata in codice giallo e ha riportato dei tagli sia ad una mano che ad un orecchio. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli dell’episodio. I FATTI È successo tutto in mezzo alla strada sotto gli occhi di diversi testimoni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

